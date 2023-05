Erst in Bornum, jetzt in Eichholz – die Bewohner der Ortschaften formieren sich, um den Bau von Windrädern rund um ihre Dörfer zu verhindern. Sie fürchten nicht nur um die Lebensqualität, sondern auch um ihre Gesundheit.

Künftig sollen sich im Zerbster Stadtgebiet noch viel mehr Windräder drehen, nicht nur rund um den Zerbster Flugplatz. Wo sie allerdings in den Himmel ragen sollen, darüber gibt es kontroverse Diskussionen. Im Übrigen sollen auch für Fotovoltaik mehr Flächen in der Einheitsgemeinde ausgewiesen werden. Wo das geschehen kann, da befinden sich die Planungen bereits auf der Zielgeraden.

Eichholz/Zerbst - Der Widerstand gegen die geplante Erweiterung beziehungsweise den Neubau von Windparks im Stadtgebiet wächst. Wie schon vorige Woche in Bornum trafen sich am Mittwoch Anwohner der umliegenden Ortschaften in Eichholz, um sich auszutauschen und gegebenenfalls Protest und Widerstand zu organisieren.