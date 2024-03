Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nedlitz. - „Nicht mehr zu erhalten, was noch da ist“, so fasste es der Nedlitzer Ortsbürgermeister Mario Buge im jüngsten Ortschaftsrat zusammen, was den Zustand der Überreste vom alten Wasserwerk in Nedlitz angeht. Es habe mehrere Gespräche gegeben und man habe sich auch mit Vertretern der Wählergemeinschaft noch mal ein Bild gemacht. Der Abriss soll in diesem Jahr erfolgen, die Mittel sind im Haushalt eingestellt.