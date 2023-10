Ein Zerbster Zahnarzt erklärt die Lage und nicht rosige Zukunft der zahnärztlichen Versorgung in der Zebrster Region. Es muss was passieren. Ein Zerbster Stipendium ist im Gespräch.

Zerbst - Dass es noch keine Willensbekundung im Stadtrat gegeben hat, bedeute nicht, dass die Sorge um den Ärzte- und Zahnärztemangel in der Versenkung verschwunden ist, sagte der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann. Zur Versorgungssituation gibt es am Montag einen Termin bei Gesundheitsministerin Grimm-Benne in Magdeburg. Außerdem stehe er im Austausch mit dem Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Nach Abschluss der Gespräche kann es weitere Infos geben, so Dittmann.