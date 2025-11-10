Einblicke in das Leben von vor mehr als 400 Jahren gibt der Vorsitzende des Fördervereins Schloss Zerbst Dirk Hermann. Den Vortrag hat der Heimatverein organisiert.

Wo der fürstliche Hof im Zerbster Schloss tafelte - Dirk Hermann erklärt und zeigt viele Bilder

Im noch existierenden Trakt des Zerbster Schlosses findet sich in den Kellerräumen eine von einst mehreren Küchen.

Zerbst (dp) - Was speisten einst die Zerbster Fürsten? Und wie erfolgte die Zubereitung der mehrgängigen Menüs? Antworten auf diese Fragen liefert der Multimedia-Vortrag, zu dem der Zerbster Heimatverein am 13. November einlädt. Dirk Herrmann, Vorsitzender des Fördervereins Schloss Zerbst, wird die Zuhörer mitnehmen in die Barockzeit, in welcher der Glanz und die Ausstrahlung des Zerbster Hofes am größten waren und Kunst und Kultur ihre höchste Blüte erlebten.

Viele Bedienstete organisierten im 18. Jahrhunder den höfischen Alltag und glanzvolle Feste. Eine besondere Stellung nahm dabei die Hofküche ein. An erster Stelle stand, die fürstliche Familie und ihre Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen. Zugleich galt es, sämtliche Hofangestellte zu verpflegen, was Bestandteil deren Entlohnung war. Täglich mussten viele, dem jeweiligen Stand entsprechende Essen zubereitet werden. So existierten im Schloss mehrere Küchen, um den Bedarf zu decken.

Wie eine barocke Küche aussieht

Details wird Dirk Herrmann in seinem reich bebilderten Vortrag „Wo die Köche in der Barockzeit Speisen zubereiteten und der fürstliche Hof im Zerbster Schloss tafelte“ verraten. Dabei geht es ebenfalls um höfisches Zeremoniell und die Tafelkultur. So wurde beispielsweise genau definiert, in welchen Räumen wer speisen durfte.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Saal des Zerbster Rathauses. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten sind in der Tourist-Information auf der Schloßfreiheit erhältlich.