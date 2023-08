Lindau - Richtig gut waren Raps und Robinie. Das kann nur ein Imker sagen, denn gemeint ist die Honigernte. „Außer Linde war dieses Jahr super“, zieht Matthias Willno Bilanz über das Bienenjahr.

Die Saison ist vorbei, auch wenn nach der Saison wieder vor der Saison ist. In den Gläsern mit den neu entworfen peppigen Etiketten wartet der goldgelbe süße Inhalt auf seine Abnehmer.

Was eigentlich an Arbeit und Zeit darin steckt, bis Deckel und Etikett aufs Glas kommen, das ist für die Kunden nicht erkennbar.

Dem Lindauer Imker war es unlängst ein Bedürfnis, den Leuten mal zu zeigen, was alles zur Imkerei gehört. So erlebte sein Hoffest am Lindauer Vordamm eine Premiere, die auf eine gute Resonanz stieß. Vom Bienenschwarm bis zur Abfüllung wurden alle Schritte erklärt. Aufklärung und Werbung für die Imkerei und die Produkte waren das Anliegen.

Beim Honig direkt vom Imker weiß der Verbraucher, dass dieser nicht gepanscht ist. Obwohl Honig nur wenige Vitamine und Mineralstoffe enthält, ist er gesund, da in ihm einige bioaktive Stoffe und Antioxidantien stecken.

Der Lindauer Matthias Willno hat die Imkerei von seinem Opa übernommen. Fotos: Petra Wiese

Bei Märkten und Festen mit einem Stand präsent

Matthias Willno war beim Stadtfest in Lindau präsent und hat auch beim örtlichen Weihnachtsmarkt seinen Stand. Beim Schifferfest in Roßlau wird er demnächst zu finden sein. Die Imkerei ist ansonsten bei Facebook präsent oder einfach anzurufen oder anzuschreiben. „Wer einmal ein Glas hat, weiß, wie er uns erreichen kann“, so Willno – Telefonnummer und Email stehen gleich mit drauf.

Die fünf Euro fürs Glas sind auch in Lindau Geschichte. Die Preissteigerungen machen sich auch hier bemerkbar. Gläser, Rähmchen, Futter, Zucker – alles ist teurer geworden. Teilweise hätten sich die Preise verdoppelt – bei Zucker auf jeden Fall, so Willno. Die Leuten haben die gestiegenen Preise akzeptiert, so der Imker, natürlich gebe es immer Nörgeler. So sind 6,50 Euro für 500 Gramm Imkerhonig in der Region an der Tagesordnung, wobei in anderen Regionen durchaus ganz andere Preise aufgerufen werden.

Aber schließlich ist die Imkerei immer noch Hobby bei Matthias Willno, der beruflich als Zerspanungsmechaniker in Schopsdorf arbeitet. Seit 2010 beschäftigt sich der 32-Jährige, inzwischen mit den Bienen. Alles fing damit an, dass er seinem Opa krankheitsbedingt helfen musste. Aus den anfänglich sechs Völkern kamen 2011 drei vom Opa dazu. „Learning by doing“ hieß es in all den Jahren für den jungen Imker. „Ich habe viel gelesen“, erzählt er und eben ausprobiert. In diesem Jahr hat der Lindauer 17 Völker ausgewintert und 23 sollen wahrscheinlich eingewintert werden.

Jana Zielesniak hilft bei der Honiggewinnung mit. Petra Wiese

Unterstützung durch Familie und Freunde

Vor allem in der Zeit vom Mai bis August hat der Imker alle Hände voll zu tun. Vielfältig sind die Aufgaben eines Imkers. Die Völker müssen regelmäßig kontrolliert werden. Ableger werden gebildet, in den Behausungen müssen die Räume entsprechend der Größe vorgehalten werden, und die Wabenhygiene ist wichtig. In Magazinbeuten hält Matthias Willno seine Bienen. Per Hänger werden sie dann an Standorten rings um Lindau verteilt, um Nektar zu sammeln. Ist die Tracht abgeblüht kann der Honig geschleudert werden.

Ein neuer großer Schleuderraum erleichtert dem Imker seit diesem Jahr nun die Arbeit. Vorher arbeitete er quasi noch unter Opas Bedingungen. Auch die Abfüllmaschine, wo die Menge genau eingestellt werden kann, macht die Produktion einfacher. Auch Kerzen entstehen als Nebenprodukt in der Imkerei. Der als Met bekannte Honigwein wird hergestellt und auch der „Bärenfang“, ein Honigschnaps. Ist der Lindauer auf Märkten vertreten sind natürlich auch Seifen, Seifen, Cremés und Lippenbalsam im Angebot.

Hobby mit viel Zeit- und Arbeitsaufwand

In seiner Lebenspartnerin hat er eine tatkräftige Unterstützung bei den Arbeiten in der Imkerei. „Ich mache alles, was nicht mit den Bienen zu tun hat“, sagt Jana Zielesniak. Familie und Freunde waren es auch, die beim Hoffest einsprangen und mit halfen. Im Imkerverein Zerbst und Umgebung ist der Lindauer Mitglied.

Der flüssige Honig läuft aus der Schleuder. Petra Wiese

Willno ist gerne draußen in der Natur. Dass jedes Jahr anders ist, macht für ihn die Imkerei so spannend. Betriebsweisen an die jeweiligen Bedingungen anzupassen, gilt auch hier, um erfolgreich imkern zu können.

Wer Lust hat, sich auf die Bienen und die Natur einzulassen, dem rät er zu diesem Hobby. Dass viel Arbeit damit verbunden ist, sollte man vorher wissen. Das unterschätzen viele, meint Matthias Willno, der sich in seiner Heimatstadt Lindau auch als Mitglied des Ortschaftsrates engagiert.