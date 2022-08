Wo Zerbst überall Kunstspuren hinterlässt

Zerbst/Erkrath - In ganz Deutschland hat Klaus Fezer schon künstlerische Spuren hinterlassen. Auch in Mexiko, Frankreich oder Israel präsentierte er bereits Werke. Mit seinen Arbeiten überzeugt der Grafiker und Maler regelmäßig Kuratoren und Juroren und wirbt so immer wieder für Zerbst – momentan in Nordrhein-Westfalen und im weltweiten Netz auf Online-Kunstplattformen.