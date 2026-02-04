Eine neue Energiebilanz zeigt, wo Zerbst im Klimaschutz stark ist – und wo noch Handlungsbedarf besteht.

Zerbst arbeitet am Klimaschutz der Zukunft: Neue Energiebilanz zeigt überraschende Chancen und Defizite

Rund um Zerbst wird im Jahr inzwischen mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert als vor Ort verbraucht wird.

Zerbst - Es ist beinahe Halbzeit für Tanja Olbrich. Die gebürtige Magdeburgerin ist zunächst für zwei Jahre befristet als Klimaschutzmanagerin in der Zerbster Stadtverwaltung angestellt. Seit März 2025 liegt vor ihr die herausfordernde Aufgabe, ein Klimaschutzkonzept für die Einheitsgemeinde zu erarbeiten. Bis August 2026 ist es fertigzustellen. Dann soll es aufzeigen, welche technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten bestehen, um vor Ort Energie einzusparen und Treibhausgase zu reduzieren.