Zerbst: Aufregung um neuen Farbanstrich fürs „Hexenhäuschen“ in der Fritz-Brandt-Straße

In das Fachwerkhäuschen vorm einstigen Akenschen Tor von Zerbst zieht mit dem „Kebabas“ wieder Leben ein. Doch noch bevor der Döner-Imbiss eröffnet, sorgt er für Diskussionen in der Stadt.

Das kleine Fachwerkhäuschen erhielt einen dunklen Anstrich, was in der Stadt für viel Kritik sorgt.

Zerbst - Ist das erlaubt? Geht das? So düster? Ein Hingucker ist das Fachwerkhäuschen auf jeden Fall. Eine ganze Weile stand das winzige Gebäude in der Fritz-Brandt-Straße leer. Nun hat sich ein neuer Nutzer gefunden, der die Fassade in einem dunklen Farbton anstrich. Das sorgt für Kritik.