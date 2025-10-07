Nach Spargelmarkt und dem Heimat- und Schützenfest feierten die Zerbst nun Erntedank. Trotz Kühle und regnerischem Wetter strömten zahlreiche Besucher zu den Höhepunkten des Festwochenendes - und da gab es einige.

Tourist-Info-Chefin Anne Höppner, die Kirschkönigin, die scheidende und die neue Zwiebelkönigin Nicole und Anika, Zwiebelprinzessin Nellie, dainter Andreas Dittmann und die Wasser-Hoheiten aus Aken (v.r.) nach der Krönung.

Zerbst - Neben Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, der späteren Zarin Katharina die Große, hat Zerbst seit Sonntagmittag ein weiteres gekröntes Haupt – Zwiebelkönigin Anika (Anika Johannes). Sie löst Nicole Witek ab, die nach einem Jahr Regentschaft ihr Diadem weitergegeben hat. An ihrer Hoheits Seite wird fortan Prinzessin Nellie (Nellie Trapp) sein, die die Rolle der Zwiebelprinzessin übernommen hat. „Ich freue mich auf die Rolle als Prinzessin“, sagt die Elfjährige. Sie singe im Chor des Francisceums und stehe gern auf der Bühne, wie sie die Besucher wissen ließ.