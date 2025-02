streit im Wohnblock Kurioser Zoff mit Vermieter: Warum Zerbster ihre eigenen Aufzüge nicht nutzen dürfen

Mieter in der Langen Straße in Zerbst sind sauer. Sie dürfen die Aufzüge im Wohnblock nicht nutzen. Woran das liegt und was der Vermieter, die Wohnungsbaugenossenschaft "Frohe Zukunft", dazu sagt.