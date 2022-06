Zerbst: So soll die Neuansiedlung der Großtrappen gelingen

Buhlendorf - Bei der letzten Führung in das Vogelschutzgebiet war gerade noch der Kopf einer der beiden Großtrappen in der üppig gewachsenen Vegetation zu sehen. Die beiden „Lockvögel“ waren nur vorübergehend in der Auswilderungsvoliere innerhalb des Schutzzaunes untergebracht. Sie sollten wilde Artgenossen, die im Frühjahr umherstreifen, anlocken. Irgendwo in der Nähe soll mal ein Vogel gesichtet worden sein, eventuell auch ein zweiter.