Zerbst sucht Lösungen im Kampf gegen die Dürre

Noch immer ist es in der Zerbster Region viel zu trocken. Doch was lässt sich dagegen tun?

Zerbst - Trotz Regens herrscht in Nord- und Ostdeutschland in tieferen Bodenschichten noch immer extreme Trockenheit. Das zeigt der täglich aktualisierte Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung drastisch auf. Die Folgen sind auch in der Zerbster Region spürbar, wo vor allem Bäume unter den fehlenden Niederschlägen leiden. Lösungen müssen her.