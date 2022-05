Zerbst: Ungewöhnliche Gärten an der Elbe offen für Besucher

Marietta Klüdtke riecht an einer Magerite. Die anspruchslosen Blumen stehen hier auf einer Wiese. Viele Stunden in der Woche kümmert sie sich ehrenamtlich mit Erika Prawitz um den Garten rund um die Kirche. In den vergangenen Jahren hat sich das Gelände stark verändert.

Fotos: Thomas Höfs