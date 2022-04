Zerbst: Wohnungsbaugenossenschaft Frohe Zukunft investiert knapp sieben Millionen Euro

Trotz der enorm gestiegenen Baukosten investiert die Zerbster Wohnungsgenossenschaft „Frohe Zukunft“ momentan rund 1,5 Millionen Euro in ein Objekt in der Langen Straße. Auch in die Installation von Aufzügen wurde kräftig investiert.

So in etwa soll der Wohnblock in der Langen Straße nach dem Ende der Sanierung aussehen. Die Kosten betragen rund 1,5 Millionen Euro.

Zerbst - Die Zerbster Wohnungsgenossenschaft „Frohe Zukunft“ feiert 2024 ihren 70. Geburtstag. 1954 gegründet, zählt die Genossenschaft, Stand 31. Dezember, immerhin 1412 Mitglieder und 1514 Wohneinheiten in Zerbst, Lindau und Steutz, wie der geschäftsführende Vorstand Knut Jacob stolz berichtet. „Und natürlich müssen auch immer Investitionen getätigt werden. So wurden beispielsweise in den letzten Jahren an etlichen Eingängen unserer Blocks Aufzüge installiert“, sagt Jacob.