Wolfsattacke in Luso Wölfe reißen Schafe auf Gartengrundstück bei Zerbst - kaum Scheu vor Menschen

Mehrere tote Schafe und verunsicherte Dorfbewohner, das ist das Ergebnis einer Wolfsattacke in Luso (Zerbst). In der Nacht zum 6. Januar sind vermutlich zwei Wölfe auf Beutezug im Garten von Mario Leps Sohn gewesen. Was sagt das Wolfskomoetenzzentrum und was der Wolfsbeauftragte der Zerbster Jägerschaft?