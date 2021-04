Zerbster Amtsmühlenweg zieren tiefe Löcher und Stolperfallen im Gehweg

Zerbst

Die Sanierung des Kleinen Klosterhofs läuft bereits, im Sommer soll sich der grundhafte Ausbau des Gartenweges anschließen. Und auch die Planungen für die Lüttge Brüderstraße und den Weinberg laufen. Rund 1,7 Millionen Euro fließen in diese über den Stadtumbau Ost geförderten Maßnahmen und damit in die Zerbster Infrastruktur.

Dennoch gibt es weitere Straßen, die sich in einem schlechten Zustand befinden und nicht aus dem Auge verloren werden sollten. Darauf macht Inge Braunsdorf aufmerksam. Sie hat nichts gegen die aktuellen Investitionen. „Das soll gemacht werden“, erklärt die Zerbsterin gegenüber der Volksstimme. „Doch man sollte auch die Menschen hier draußen nicht vergessen“, meint sie mit Blick auf den bislang unbefestigten Teil des Amtsmühlenweges fernab der Innenstadt. Momentan überziehen unzählige tiefe Löcher die nur geschotterte Fahrbahn.

Kaputte Betonplatten und kaum Beleuchtung

Unterdessen stellt der schon zu DDR-Zeiten mit Betonplatten angelegte Gehweg eine Unfallquelle dar. Und in der Gegend wohnten viele ältere Leute, die mit dem Rollator unterwegs sind, gibt Inge Braunsdorf zu bedenken. Vor allem, wenn es abends eher dunkel wird, „ist es furchtbar“, sagt sie. Nur zwei Laternen existieren im gesamten Straßenabschnitt.

Ausbaupläne für diesen Teil des Amtsmühlenweges gebe es derzeit nicht, informiert Heike Krüger, Leiterin des Bau- und Liegenschaftsamtes, auf Volksstimme-Nachfrage. Im Zuge der Straßenunterhaltung erfolgt zweimal im Jahr eine Ausbesserung der holprigen Fahrbahn, die sich je nach Witterung in eine Staubpiste oder ein Pfützenmeer verwandelt. Mehr geschieht nicht. Und das betrifft nicht allein den Amtsmühlenweg, sondern auch all die anderen unbefestigten Straßen, von denen es in der Stadt noch so einige gibt.