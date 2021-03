Ein Radfahrer hat es sich am Schlossteich auf einer Bank bequem gemacht. Die Bänke in Zerbst sind jedoch nicht alle in guten Zustand. Vandalismus und Grafitti sorgen für Frust und laden nicht gerade zum Verweilen ein. Foto: Sebastian Rose

In Zerbst gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit den Sitzbänken der Stadt. Neben Vandalismus liegt ein Problem bei der Verwaltung selbst.

Zerbst l Das Bankwesen in Zerbst ist sicherlich ausbaufähig. Nicht nur, dass kürzlich erst eine größere Kette ihre Geldautomaten aus der Nuthestadt verbannt hat, sondern auch die Situation um die Sitzgelegenheiten. Denn diese wirken nicht immer gemütlich und einladend. Jetzt, nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März, gewinnen diese nämlich wieder an Beliebtheit. Aber wie steht es um die Parkbänke in und um Zerbst? Ein Faktencheck.

„Der Zustand der Bänke ist unterschiedlich. Werden Mängel festgestellt, erfolgt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah eine Reparatur oder ein Ersatz“, berichtet Ute Schilling. Sie ist in der Stadtverwaltung für den Sachbereich Grünflächen und Friedhöfe verantwortlich. Darunter fallen auch die Sitzbänke.



Herumschnitzerei und Graffiti

Weiter schreibt sie in der Antwort-Mail auf Nachfrage der Volksstimme, dass Vandalismus oft verbreitet ist. „Insbesondere wird oft an der Belastung herumgeschnitzt oder diese auch mit Graffiti verziert.“



Gerade wegen des Vandalismus und der Zerstörungswut einiger wirken einige Bänke nicht gerade einladend. Denn die Gefahr droht, sich beispielsweise bei illegalen Schnitzereien einen Splitter einzufangen. Aus diesem Grund rückt der Bauhof im Auftrag der Stadtverwaltung aus. Das kostet (Steuer-)Geld, und zwar jeden einzelnen Bürger in Zerbst. Die Bänke selbst werden nämlich von der Stadtverwaltung unterhalten.



Nachholbedarf bei Bank-Beschmierer

Allerdings gibt es nicht nur aufseiten einiger Bank-Beschmierer Nachholbedarf. Die genaue Anzahl der vorhandenen Bänke kann vonseiten der Stadtverwaltung nicht benannt werden. Es fehlt ein vollständiges Grünflächenkataster. „Über die Anzahl der vorhandenen Bänke und Abfallbehälter kann noch keine Angabe gemacht werden. Ziel ist es, an jedem Bankplatz auch einen Abfallbehälter aufzustellen. Das ist aber noch nicht überall der Fall“; berichtet Ute Schilling.



„Im Bereich der Stadtmauerpromenade und im Rephuns Garten werden in der nächsten Zeit Bankplätze mit Abfallbehältern ausgestattet.“



Speziell für Senioren ausgelegt

Dies sei auch auf Wirken des Seniorenbeirates der Stadt geschehen. Die Bänke, welche die Stadtverwaltung dort durch die Mitarbeiter des Bauhofes aufstellen lässt, sollen speziell auf Senioren ausgelegt sein. Besonderheit ist hier die erweiterte Sitzhöhe, damit ältere Menschen einfacher aufstehen und sich hinsetzen können. Was jedoch nach einem Sitzplatzkonzept seitens der Stadt ausschaut, ist in Wahrheit eher Wirken im Kleinen. Denn der Grund für die fehlenden Informationen allein über die Anzahl von Bänken und Mülleimern ist ein derzeit noch nicht ausgearbeitet Konzept, dem sogenannten Grünflächenkataster. Seit rund drei Jahren werden beispielsweise die Beschaffenheit, der Pflegeaufwand und die Verkehrssicherheit von allen Bäumen, Bänken und Co. gesammelt, analysiert und katalogisiert. „Das Grünflächenkataster wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, ist sich Schilling sicher.



108 Bänke ins bisher 20 Ortsteilen

„Bisher sind in 20 Ortsteilen insgesamt 108 Bänke, 39 Sitzgruppen und 53 Abfallbehälter erfasst.“ Dazu kommen noch die jeweiligen Bäume und Grünflächen vor Ort. Die restlichen Ortschaften und die Kernstadt Zerbsts fehlen jedoch noch.



Ute Schilling legt jedoch Wert darauf, dass generell jeder einen möglichen Standort der Stadtverwaltung vorschlagen kann. „Wir sind natürlich froh darüber, wenn Vorschläge kommen“, so Schilling. Dazu gäbe es außerdem die Möglichkeit, eine Bank zu spenden.



Bankspenden möglich

„Baumspenden von Vereinen, Unternehmen und Einzelpersonen sind mittlerweile ja bekannt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Bank zu spenden. Das kann eine Geldspende oder im Einzelfall auch eine Sachspende sein.“



Mögliche Interessenten können sich laut Schilling dazu direkt bei der Stadt Zerbst im Ordnungsamt, Sachbereich Grünflächen wenden. Allerdings lägen die Kosten bei mindestens 500 Euro, inklusive der weiteren Pflege der Bank. Jedoch kann nicht überall eine Bank aufgestellt werden. „Grundsätzlich muss es sich um eine städtische Fläche handeln und es werden circa 1,50 mal 2 Meter Platz benötigt. Fußgänger sollen schließlich nicht über ausgestreckte Beine stolpern“, sagt Schilling. Das Spenden sei häufig an runden Geburtstagen oder ähnlichen üblich. Wann die gespendeten Bänke jedoch im Grünflächenkataster aufgelistet werden, ist ungewiss. Dies dauert wohl möglich dann noch ein paar weitere Geburtstage.