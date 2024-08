skepsis für lesebahnhof wächst Großsanierung des Zerbster Bahnhofs: Deshalb werden die Zweifel immer größer

Das Zerbster Bahnhofsgebäude soll sich vom Schandfleck in einen Hingucker verwandeln. So mancher zweifelt jetzt jedoch an der Umsetzung der Sanierungspläne.