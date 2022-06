Zerbster Bürger sind unsicher: Mehr Fragezeichen nach Antworten der Landkreisverwaltung

Zerbst - „Stimmt es, dass der gesamte Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Status Geflügelpest-Hochrisikogebiet bekommen soll oder schon hat“, spricht Hans-Günther Seidler, Ortsbürgermeister von Straguth und Badewitz, in das Mikrofon zu den Kreistagsmitgliedern am Donnerstagabend. Die Bürger fragten ihn, was das bedeute und welche Konsequenzen dies habe, erklärt er seinen Fragegrund. Da er keine Antwort darauf habe, wende er sich hier an die Kreisverwaltung, um den Bürgern Antworten geben zu können.