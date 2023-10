Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

zerbst/vs. - Das Lernen in beengten und zudem nicht schallisolierten Containern hat nun tatsächlich ein Ende: Nach den Herbstferien kann die Zerbster Sekundarschule Ciervisti endlich wieder die seit 2011 genutzte Außenstelle in der Breite beziehen. Seit 2021 liefen die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Kasernenanbau des früheren Frauenklosters, die jetzt abgeschlossen sind.