Moritz/Zerbst - Der wachsende Verkehr durch Moritz hat bereits seine Spuren hinterlassen. Umgefahrene Bordsteine und ein Gullydeckel, der der Belastung nicht gewachsen war, hat Ortsbürgermeister Thomas Wenzel schon fotografiert.

Seit die Bundesstraße zwischen Zerbst und Schora wegen Bauarbeiten komplett gesperrt ist, läuft ein Teil des Verkehrs durch die drei kleinen Orte, denen Thomas Wenzel vorsteht. Das entspricht zwar nicht der ausgeschilderten Umleitung. Machtlos müssen er und die betroffenen Anwohner bislang dem wachsenden Verkehrsaufkommen zusehen.

Daniel Ringleb wohnt in Moritz genau an der Kreuzung, an der der Verkehr den Ort erreicht. „Heute war unsere Nacht um halb drei Uhr vorbei“, erzählt er. Das Schlafzimmer liege genau an der Straßenseite, ergänzt er. In der Nacht seien die ersten Sattelschlepper in den Ort gefahren. Dabei sind die Straßen für die riesigen Fahrzeuge weder ausgebaut noch haben sie die dafür notwendige Breite. Seit Tagen beschwert sich der Ortschef Thomas Wenzel in der Stadtverwaltung, endlich tätig zu werden, sagt er. „Es passiert einfach nichts. Die Leute denken, dass ich überhaupt nichts mache“, sagt er.

Umleitungsverkehr: Was der Kreis Anhalt-Bitterfeld sagt

Auf Nachfrage teilt die Kreisverwaltung, die für die Umleitung der gesperrten Bundesstraße zuständig ist, mit: „Es gibt keine Umleitungsstrecke über Schora, Moritz oder Töppel. Die Umleitung ist über das Landesstraßennetz, mithin der L 55 und L 56 (Lindau, Loburg, Leitzkau) ausgewiesen. Schleichverkehr über andere Straßen kann leider nicht ausgeschlossen, beziehungsweise verhindert werden.“ Doch reagiert die Kreisverwaltung auf Hinweise aus Moritz?

„Beschwerden wird im Rahmen der personellen und arbeitsbedingten Möglichkeiten selbstverständlich nachgegangen. Die Entscheidungen darüber können jedoch nicht in jedem Fall zugunsten des Beschwerdeführers gefällt werden“, teilt Kreis-Pressesprecher Udo Pawelczyk mit.

Gegen Mittag wächst zudem der Verkehr auf der gesperrten Bundesstraße. Die Schilder und Absperrungen ignorierend, fahren Pendler, Urlauber und Lieferfahrzeuge durch den gesperrten Straßenabschnitt. Die Zufahrten zur Baustelle stehen zu diesem Zeitpunkt sperrangelweit offen. „Die Landesstraßenbaubehörde hat ein Unternehmen zur Verkehrssicherung beauftragt, dass die aufgestellten Absperrungen und Beschilderungen mindestens zweimal täglich kontrolliert“, teilt Oliver Grafe vom Regionalbereich Ost der Landesstraßenbaubehörde mit.

Daniel Ringleb steht vor seinem Haus am Ortsrand von Moritz. Im Hintergrund nähern sich die nächsten Autos, die über schmale ausgebaute ländliche Wege von Schora in den Ort kommen. Mitunter verirren sich auch Lastktraftwagen auf die schmale Straße, schildert der Anwohner. Fotos: Thomas Höfs

Doch was ist mit Schäden an den Straßen durch den wachsenden Schleichverkehr über Schora, Moritz und Töppel? „Die Zuständigkeit des Landes Sachsen-Anhalt beschränkt sich auf die offiziell ausgeschilderte Umleitungsstrecke. Im konkreten Fall handelt es sich ausschließlich um Bundes- und Landesstraßen“, so Oliver Grafe weiter. Würde die offizielle Umleitung über andere Straßen laufen, müsste das Land auch hier haften, schildert er.

Werden Schäden ersetzt?

Ob die Stadt Zerbst nun für die Schäden durch den Schleichverkehr ersetzt bekommt, bleibt damit offen.

Eine Erklärung für den wachsenden Verkehr haben die Anwohner. Die Internetdienste leiten die Autofahrer unabhängig von der Ausschilderung auf die gemeindlichen Straßen, sagen sie.

Auf gut drei Kilometern Länge wird die Fahrbahn der B 184 zwischen Schora und dem Abzweig Töppel derzeit saniert.

Bis voraussichtlich 22. September ist die B 184 zwischen Zerbst und Gommern voll gesperrt. Geplant sind in zwei Bauabschnitten die Sanierung der Fahrbahn Schora und Leitzkau sowie Schora und Töppel. Die offizielle Umleitung erfolgt von Leitzkau über Loburg und Lindau nach Zerbst und umgekehrt.