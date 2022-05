Zerbster Eventwiese geht in dritte Auflage - The Artcores feiern Jubiläum

Nach den ersten beiden erfolgreichen Auflagen geht in diesem Jahr nun die „Eventwiese 3.0“ an den Start. Die Zerbster Band „The Artcores“ will die Veranstaltung nutzen, um mit ihren Fans zu feiern: Seit 15 Jahren ist die Band auf der Bühne.

Zerbst - Von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen haben sich die Zerbster Band „The Artcores“ und die Eventfabrik in den vergangenen beiden Jahren nicht einschüchtern oder gar abhalten lassen und hielten an ihren Plänen für eine „Eventwiese“ fest – äußerst erfolgreich, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Kein Wunder also, dass die Macher bereits an der dritten Auflage basteln, die in diesem Jahr am Pfingstwochenende im Schlossgarten steigen soll.