Zerbster Feuerwehren rücken 2021 rund 430 Mal aus - Regelmäßig Jahre mit Extremwetter

Zu insgesamt mehr als 400 Einsätzen im Jahr müssen die Zerbster Ortsfeuerwehren im Jahr ausrücken. Regelmäßig steigt die Zahl sogar auf mehr als 470. Doch warum ist das so? Sieht man sich die jeweiligen Jahre genauer an, erhält man auch schnell die Antwort.

Hochwasser 2013: Die Feuerwehren im Dauereinsatz. Mit vier Fahrzeugen und fünf tragbaren Pumpen wurden die Wassermassen in Steutz aus den Kanälen und Kellern gepumpt.

Zerbst - Die Gemeindegebietsreform 2010 führte im Fall der Stadt Zerbst zu einer Flächengemeinde mit 24 Ortschaften, 56 Ortsteilen. Sie zählt 19 Ortsfeuerwehren an 27 Standorten mit insgesamt mehr als 40 Einsatzfahrzeugen. Und an Einsätzen mangelt es den freiwilligen Einsatzkräften nicht – auch im vergangenen Jahr nicht, wie ein Blick in die Statistik verrät.