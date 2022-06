Zerbster Feuerwehren schränken Dienste und Zusammenkünfte drastisch ein

Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und die Zerbster Stadtwehrleitung haben per Dienstanweisung die Treffen für Ausbildungsdienste stark eingeschränkt. Versammlungen und Feiern wurden verboten.

Zerbst - Aufgrund der aktuellen hohen Zahl an Covid-Infizierten innerhalb der Einheitsgemeinde Zerbst hat Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in Zusammenarbeit mit der Stadtwehrleitung die Übungs- und Ausbildungsdienste sowie die kameradschaftlichen Veranstaltungen bei den Feuerwehren der Stadt in Form einer Dienstanweisung stark eingeschränkt beziehungsweise gänzlich untersagt. Dies teilte Stadtwehrleiter Denis Barycza mit.