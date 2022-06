Zerbster Firmen kämpfen mit extrem gestiegenen Spritpreisen

Die Spritpreise haben einen neuen Rekordstand erreicht. Besonders betroffen sind Unternehmen - auch in Zerbst.

Die Preise für Diesel und Benzin sind in den zurückliegenden Wochen drastisch angestiegen.

Zerbst - Die hohen Preise an den Zapfsäulen der Tankstellen sorgen derzeit für viel Frust in der Bevölkerung. Vor allem stellen sie die Wirtschaft vor eine enorme Herausforderung. Auch Zerbster Firmen kämpfen mit den gestiegenen Spritkosten. Das hiesige Busunternehmen bringen sie in einen Zwiespalt.