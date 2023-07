Längstes Volksfest Sachsen-Anhalts Zerbster Heimatfest: Song-Contest, Pferdemarktlotterie und spektakuläre Karussels

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 28. Juli geht das Zerbster Heimat- und Schützenfest an den Start. Auf die Besucher warten wieder elf Tage vollgepackt mit einem hochkarätigen Programm. Was erwartet die Zerbster und die zahlreichen Gäste der Stadt?