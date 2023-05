Zerbst (vs) - Der Titel „Hommage an Günter Glombitza“ verdeutlicht sofort, wem sich die neue Kabinettausstellung im Museum der Stadt Zerbst widmet. Sie erinnert an den 1938 in Breslau geborenen, als Vertreter der Leipziger Schule bekannten Künstler, der 1976 mit seiner Familie nach Zerbst kam. Ihm blieben hier nur acht Jahre intensiver künstlerischer Schaffenskraft, wie es in der Pressemitteilung heißt.

