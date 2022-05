Fünfte Jahreszeit Zerbster Karnevalisten starten in die neue Session: 2G-Regel oder 3G-Regel?

Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr legen die Zerbster Karnevalisten in der kommenden Session wieder so richtig los. Den Auftakt gibt es schon am 13. November vor dem Rathaus, wo die Jecken dem Bürgermeister Schlüssel und Stadtkasse abnehmen wollen.