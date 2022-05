Stadtentwicklung Zerbster Klosterhöfe: Hitzige Diskussion um Parkplätze und Brückenbau

Die Umgestaltung der Klosterhöfe war am vergangenen Dienstag Thema im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss. Zu einzelnen Punkten herrschte allerdings keineswegs Einigkeit, was am Ende zu einer teils kontroversen Debatte geführt hat.