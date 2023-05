Der Kunde ist König – das ist in der Zerbster Lackiererei Heinrich und Richter nicht nur ein Spruch. Doch was steckt dahinter?

Zerbst - Selbst nach 27 Jahren am Ort, also in der Zerbster Karl-Marx-Straße, sind viele Leute immer noch der Meinung, dass die Lackiererei Heinrich und Richter nur für Autohäuser oder Firmen tätig ist. „Jeder kann zu uns kommen, egal ob nach einem Unfall oder ob der Kunde sonst irgendwelche Lackierungen wünscht“, sagt Michael Heinrich, einer der beiden Inhaber.