Die Zerbster Tafel versorgt viele Geringverdiener und Senioren in der Stadt.

Dessau/Zerbst. - Dem Angeklagten die Bewährung zu versagen, sei „vertretbar“, sagte der Richter am Landgericht in Dessau. Denn man müsse sich „auf der Zunge zergehen lassen“, wie der Mann die Taten – Diebstahl und Betrug in zwei Fällen – verübte.