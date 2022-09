Zerbster Ortschaften sind beim World Cleanup Day dabei

Am 17. September ist World Cleanup Day. Bei dem Aktionstag handelt es sich um die größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Müll. Auch Zerbst und Umgebung ist dabei.

Lindau - Auch die Einheitsgemeinde Stadt Zerbst beteiligt sich wieder an der Aktion, um Straßen, Parks, Wälder, Flüsse und Flussufer von achtlos beseitigtem Abfall und Plastikmüll zu befreien. In der Stadt selbst gibt es verschiedene Routen, auf denen Sammler am World Cleanup Day unterwegs sein werden. Vertreter verschiedener Organisationen oder Vereine sind Ansprechpartner.