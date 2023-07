Zerbst - Mit 324 attraktiven Sachgewinnen kann die Zerbster Pferdemarktlotterie in diesem Jahr aufwarten, darunter ein Pkw Skoda als Hauptgewinn sowie einem E-Bike im Wert von 1700 Euro als zweiten und einem Reisegutschein inklusive Koffert-Set als dritten Preis. Wert hier: 1300 Euro.

„Dazu kommen 276 Bargeldgewinne in Höhe von jeweils 10 Euro. Wir haben unter den Gewinnen beispielsweise auch die wohl kleinste Einraumwohnung der Welt. Wer also mit Partner oder Partnerin in Streit gerät, kann bei uns einen Unterschlupf gewinnen“, erklärt Andrea Solbrig lachend.

Preise von insgesamt 170 Sponsoren

Die Preise wurden von insgesamt 170 Sponsoren gestiftet. „Und es kommen immer noch welche dazu“, freut sich die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, dass es nach den Querelen um die Fortführung der Pferdemarktlotterie so gut mit dem Akquirieren von Preisen läuft und der größte Teil der Sponsoren an Bord geblieben ist. Das sieht auch Bürgermeister Andreas Dittmann so.

„Zunächst bin ich froh, dass diese ,Posse’ beendet ist und wir die traditionsreiche Lotterie wie gewohnt fortführen können. Einen nicht unwesentlichen Anteil hatte auch die Berichterstattung in der Presse, die viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat“, sagt Dittmann. Die Lotterie – immerhin die 120. Auflage – könne nun in der gewohnten Form fortgeführt werden. „Und wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich viele attraktive Preise, eine Gewinnausstellung so wie sonst auch. Der Loskauf lohnt sich also auf jeden Fall“, so Dittmann.

Die Ausstellung im Saal des Zerbster Rathauses wird morgen um 19 Uhr eröffnet und kann während des Heimatfestes täglich besucht werden.