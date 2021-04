Zerbster sammeln beim Frühjahrsputz gemeinsam reichlich Müll in ihrer Stadt

Zerbst

„Mit dem Auto ranfahren, ausladen und ab in den Busch.“ Nils Mücke kann nur den Kopf schütteln über soviel Unvernunft. Auch seine Mitstreiter - allesamt Mitglieder der Zerbster Jusos - haben kein Verständnis für Menschen, die ihren Müll einfach mitten in der Landschaft entsorgen. Besonders beliebt scheint der Waldfrieden zu sein, der im Süden an einen Acker grenzt.

Entlang des Feldweges entdecken die vier jungen Männer mitten im stachligen Brombeergestrüpp eine komplette Keramiktoilette. Daneben stehen Farbeimer. „Boah, das stinkt“, rümpft Jan Niklas Alschner die Nase. Auch die Kofferraumabdeckung eines Pkw holen sie aus dem Strauch, in dem sogar noch ungenutzte Müllsäcke liegen.

Verschiedene Gruppierungen machen mit beim Aktionstag

„Dabei waren wir erst im Herbst hier“, erinnert Philipp Koch an die Aufräumaktion im vorigen September. Die Junge Union der Stadt hatte damals eine Beteiligung am weltweit stattfindenden World Cleanup Day 2020 angestoßen, der sich nicht nur der Nachwuchs der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des Zerbster Tanzclubs sofort anschlossen.

Auch jetzt am Frühjahrsputz beteiligen sich wieder verschiedenste Gruppierungen. Jung und Alt sind vertreten beim Aktionstag „Saubere Landschaften“, den die Bürgerinitiative „Zerbst blüht auf“ angeschoben hat. Mit ihrer Initiative stieß sie wie bereits die jungen Christdemokraten bei Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) sofort auf offene Ohren.

Auch Garitz, Gehrden und andere Orte beteiligen sich

„Ich bin schwer beeindruckt über die Teilnehmerzahl“, begrüßt Dittmann die vielen Freiwilligen, die sich am Sonnabend kurz vor 9 Uhr auf dem Marktplatz eingefunden haben. Er freue sich über jene, die nicht nur meckern, sondern tatkräftig mit anpacken wollen, um Grünanlagen, Parks und Straßen von arglos weggeworfenem Unrat zu befreien.

Und nicht nur unmittelbar in der Stadt engagieren sich Menschen für ihre Umwelt. Schora, Pulspforde, Eichholz, Hohenlepte, Niederlepte, Garitz, Gehrden und Mühro haben sich ebenfalls dem Aufruf angeschlossen, wie der Bürgermeister informiert. „Güterglück folgt am 24. April“, bemerkt er. In Steutz und Steckby hingegen gab es bereits eine Frühjahrsputzaktion, bei der emsig Müll gesammelt wurde.

Aufgestellte Container füllen sich rasch mit Unrat

In Zerbst stehen drei Container, die darauf warten, befüllt zu werden, und zwar am Roland, auf dem Parkplatz an der Gartenstraße und am Volkspark. Und es soll nicht lange dauern, bis sie voll sind. Auf verschiedenen Routen starten die Teilnehmer wie schon im Herbst quer durch die Stadt. Am Bahnhof und im Schlossgarten sind sie genauso im Einsatz wie beispielsweise an der Schwimmhalle.

Neben Verpackungen liegen dort unzählige Zigarettenstummel. „Die kann man gar nicht alle aufsammeln“, gesteht Friederike Beck. Zusammen mit den anderen Neuntklässlerinnen des Zerbster Francisceums Hannah Neubert, Celina Horstmann und Antonia Demski gehört sie der Umwelt-AG des Gymnasiums an. „Ich wollen was für die Stadt tun“, begründet Hannah Neubert das Engagement.

Auswertung wird Erfolg des Frühjahrsputzes zeigen

Sybille Flietel hat bereits genaue Vorstellungen, wo sie Hand anlegen will. All der Müll rund um die Villa in der Dessauer Straße ärgert sie schon eine Weile. Schnell hat sie zwei Mitstreiterinnen gefunden, die sich mit ihr auf die vielen umherliegenden leeren Flaschen und all den anderen Unrat stürzen. Es scheint ein aussichtsloses Unterfangen. „Ich hab' nicht mit der Menge gerechnet“, gesteht Stephanie Kölling. „Es schaut aus, als ob wir noch gar nichts geschafft haben“, sagt Sybille Flietel, während sie den Blick schweifen lässt. Dabei sind mehrere Müllsäcke bereits prall gefüllt. „Eigentlich müsste hier ein Container her“, sagt Stephanie Kölling.

Wie viel Müll am Ende in Zerbst und den anderen beteiligten Orten zusammengekommen ist, wird sich zeigen, sobald der Bauhof alles zur Entsorgung abgeholt hat. Am Mittwoch soll es eine Auswertungsrunde geben, wie Andreas Dittmann informiert. Er hofft, dass es nicht bei dieser Premiere bleibt, sondern sich der Frühjahrsputz zu einer alljährlichen Tradition entwickelt.