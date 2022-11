Zerbster schildern ihre Erinnerungen rund um die Wende

Zerbst/Friedersdorf - Private Erinnerungen an die Wende sind es, die jetzt druckfrisch im Engelsdorfer Verlag Leipzig erschienen sind. „212 Seiten umfasst das Buch“, sagt Jana Engelhardt. Die Friedersdorferin ist die Herausgeberin des Rückblicks auf eine Epoche des Umbruchs, die jeder mit unterschiedlichen Erlebnissen verbindet. Einige hat sie zusammengetragen in der Anthologie „Wo liegt Gräfenhainichen?“, in der auch zwei Zerbster vertreten sind.