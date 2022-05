Zerbster Schlossverein muss für Fahrstuhl hohe Hürden überwinden

Am erhaltenen Schlosstrakt hat die Umsetzung des Großprojektes begonnen, bei dem unter anderem ein Fahrstuhl errichtet wird.

Zerbst - Als „riesige Herausforderung“ bezeichnet Dirk Herrmann das aktuelle Projekt des Fördervereins Schloss Zerbst, das gut 2,4 Millionen Euro umfasst und mit zwei Millionen Euro gefördert wird. Der Unmut des Vorsitzenden ist spürbar, als er auf der Jahreshauptversammlung des Vereins, vom „Bürokratiewahnsinn“ spricht. Weshalb er sich dennoch in seiner Freizeit all dem Aufwand stellt, ist die „einmalige Chance, Mittel in dieser Größenordnung zu erhalten“, wie er sagt.