An der Förderschule in Güterglück bei Zerbst ist die Unterrichtsversorgung auf einem Tiefpunkt. Ohne das Kollegium, das zusammenhält für die Kinder, sähe es noch finsterer aus.

Andrea Herrmann und Schulleiter Sven Lewy in der 7b der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Güterglück.

Güterglück - Bei zirka 60 Prozent liegt die Unterrichtsversorgung an der Heinrich-Ernst-Stötzner-Förderschule in Güterglück mit Ausgleichsklassen auf dem Papier – je nach „Wetterlage“ zwischen 50 und 60 Prozent. Im vergangenen Schuljahr waren das noch 70 Prozent, der Rutsch kam in diesem Schuljahr. Lässt man sich das auf der Zunge zergehen, ist das gerade mal die Hälfte von dem, was eigentlich unterrichtet werden müsste.