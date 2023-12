Was Glühwein und Plätzchen mit einem herzlichen Dankeschön im Zerbster Awo-Seniorenzentrum „Haus am Frauentor“ zu tun haben.

Zerbst - Ehrenamtliche Unterstützung ist nicht selbstverständlich. Deshalb wurde im Zerbster Awo-Seniorenzentrum „Haus am Frauentor“ jetzt all jenen gedankt, die sich für die Bewohner engagieren.

So wie Petra Prange. Bereits seit 2006 ist die Tierärztin einmal im Vierteljahr zu Besuch in der Pflegeeinrichtung. Dabei kommt sie nie allein, sonders stets in Begleitung. Mal hat sie Hund Balu dabei, dann wieder ein Katze. Selbst eine Schildkröte und einen Igel brachte sie schon mit. Die Tiere sorgen für Abwechslung im Alltag und haben positive Auswirkungen auf die Senioren, wecken Erinnerungen an einstige Haustiere, wie Petra Prange schildert.

Lesen Sie auch:Zerbster Seniorenheim schwimmt auf der Erfolgswelle

Der Auslöser für ihren uneigennützigen Einsatz im „Haus am Frauentor“ ist ihre Tochter gewesen. Als diese damals im Seniorenzentrum ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte, entstand die Idee für die bis heute andauernden tierischen Besuche. „Ich hab’ einfach ,Ja’ gesagt“, erinnert sich Petra Prange. Und sie ist dabei geblieben. „Es macht Spaß“, begründet sie schlicht.

Zerbster Tierärztin bringt tierische Besucher ins Awo-Seniorenzentrum

Damit ist Petra Prange eine von derzeit zwölf Ehrenamtlichen, die sich im Zerbster Pflegeheim der Awo auf vielfältige Weise engagieren. Die einen unternehmen mit einzelnen Bewohnern Spaziergänge und sind für Gespräche da, andere veranstalten Lesenachmittage. Ob bei Spiele- und Bastelnachmittagen oder der Töpfergruppe – überall kann die Einrichtung auf Unterstützung zählen. Nicht zu vergessen sind die „Awo-Lerchen“, der Chor des Hauses, der von Ellen Biedermann geleitet wird, die dabei ihren Mann an ihrer Seite weiß.

Sie alle waren nun zum Tag des Ehrenamtes zum geselligen Beisammensein bei Glühwein, Plätzchen und anderen süßen wie deftigen Leckereien eingeladen. Ein kleiner Weihnachtsmarkt samt leuchtendem Rentier war als Dankeschön organisiert, wobei dreiste Diebe nur kurz die Stimmung trübten. „Unsere komplette vorbereitete Dekoration wurde gestohlen“, erzählte Einrichtungsleiter Philipp Döring. Zwei Mitarbeiterinnen holten daraufhin spontan Ersatz von daheim.

So wurde es ein gelungener Nachmittag, an dem auch dem Bewohnerbeirat des Hauses einmal Danke gesagt wurde.