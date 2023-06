Seit über 30 Jahren wird in Zerbst Wäsche gewaschen. Der Textilservice-Dienstleister Elis hat 275 Mitarbeiter am Standort. Demnächat ist ein Blick hinter die Kulissen möglich.

Zerbst - Für frische Wäsche steht der Name „Elis“. Elis Nordost in Zerbst ist einer von 44 Standorten des Unternehmens in Deutschland und Österreich. Seit 2017 wird das Unternehmen unter der Firmierung Elis geführt.