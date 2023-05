Das traditionelle Zerbster Spargelfest steht bevor. Doch was erwartet die Besucher bei der 30. Auflage, die am 6. und 7. Mai steigt?

Am Wochenende wird beim Zerbster Spargelfest ein neuer Spargelschäl-Weltmeister gesucht.

Zerbst - Zum 30. Mal findet am 6. und 7. Mai das Zerbster Spargelfest statt. Die Schausteller sind als erste angereist, um die Wiese an der Breite /Ecke Fritz-Brandt-Straße in einen kleinen Vergnügungspark zu verwandeln. Die Karussells für Jung und Alt sind jedoch bei Weitem nicht das einzige, das die Jubiläumsveranstaltung zu bieten hat.