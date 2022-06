Verkehrserziehung Zerbster SPD schlägt die Anschaffung von mobilen Tempoanzeigen vor

Mit dem Antrag zu prüfen, was die Anschaffung von Blitzern kosten würde, regte die SPD-Fraktion im Zerbster Stadtrat eine rege Diskussion an. Dieses mündete nun in dem Vorschlag, Tempoanzeigen aufzustellen.