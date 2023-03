Wie viele Migranten leben in Zerbst? Wie läuft es mit der Integration? Wer ist Ansprechpartner beziehungsweise Koordinator in der Stadtverwaltung? Diese und noch mehr Fragen möchte die SPD-Stadtratsfraktion gerne von der Stadtverwaltung beantwortet haben.

Zahlreiche Menschen aus der Ukraine kamen und kommen seit Beginn des russischen Angriffskrieges auch in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und damit auch nach Zerbst.

Zerbst - Die SPD-Fraktion im Stadtrat will die Problemfelder Migration und Senioren thematisieren. Sie hat in der Ratssitzung am 1. März einen Antrag eingebracht, dass sich der Kultur-, Sozial- und Sportausschuss mit den Themen beschäftigen möge.