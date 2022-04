Zerbster Stadtarchiv will künftig digitale Ahnenforschung ermöglichen

Stadtarchivarin Juliane Bruder ist begeistert vom neuen Buchscanner, der dank einer Förderung angeschafft werden konnte und nun das Digitalisieren historischer Dokumente in hoher Qualität ermöglicht.

Zerbst - Aus den Kellergewölben hinaus in die digitale Welt zieht es das Zerbster Stadtarchiv. Dessen Bestand ist eine Fundgrube für Hobbyforscher, die nach ihren familiären Wurzeln suchen. Online sollen sie in Zukunft von überall aus in den historischen Dokumenten stöbern können. Immerhin gab es schon Anfragen aus Asien, Südafrika und den USA, die mitunter bislang unbekannte Fakten zutage förderten.