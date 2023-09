Viele Sammelgrubenbesitzer rund um Zerbst wünschen sich die Anbindung an den Abwasserkanal. Ob dies Realität wird, hängt vom Stadtrat ab. Es ist eine Entscheidung mit finanziellen Folgen für alle Kunden des Abwasser- und Wasserzweckverbandes (AWZ) Elbe-Fläming.

Noch müssen viele Einwohner in den umliegenden Orten von Zerbst ihre Abwässer regelmäßig abpumpen lassen. Das könnte sich ändern, hätte aber Konsequenzen.

Zerbst - Der Anschluss an das zentrale Abwassernetz ist teuer. Die hohen Kosten schrecken die meisten Sammelgrubenbesitzer rund um Zerbst aber nicht ab. Für sie wäre es vielmehr eine sinnvolle Investition in die Zukunft, allerdings auch eine, die einen Gebührenanstieg für alle AWZ-Kunden mit sich bringen würde. Das müssen die Fraktionen des Zerbster Stadtrates bedenken, wenn sie das Für und Wider abwägen, um zu entscheiden, ob das Millionen-Projekt in Angriff genommen wird oder nicht.