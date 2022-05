Zerbster steht weiter wegen Drogen vor Gericht: 24-Jähriger soll Marihuana an Minderjährige verkauft haben

Ein 24-jähriger Zerbster steht derzeit in Dessau vor Gericht. Ihm wird der mehrmalige Verkauf von Marihuana an Minderjährige vorgeworfen. Das Gericht beschäftigt sich im Verfahren darüber hinaus mit einer Bedrohung.

Dessau/Zerbst - Der 24-jährige Angeklagte aus Zerbst, der sich seit Mittwoch vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu verantworten hat, strebt nach den Worten seines Verteidigers „eine bewährungsfähige Strafe“ an. Staatsanwältin Heidrun Voss wirft dem Mann die unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln (Marihuana) an Minderjährige in 36 Fällen sowie weitere Drogendelikte vor. Die Taten sollen sich im Zeitraum zwischen Januar 2018 und Dezember 2019 in Zerbst ereignet haben.