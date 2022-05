Zerbster Tafel: „Restaurant mit Herz“ geht wieder an den Start

Zerbst - Die Suppenküche, also das „Restaurant mit Herz“ in der Grünen Straße 47, das von der Tafel Zerbst betrieben wird, geht dieser Tage wieder an den Start. „Wir werden das Restaurant am 7. Februar wieder in Betrieb nehmen“, sagt Ute van Tulden. Rund vier Monate war die Suppenküche krankheitsbedingt geschlossen. Nun wird der Herd also wieder angeheizt.