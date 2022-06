Zerbster Wasserretter sorgen für reichlich Spiel und Spaß am Muldestausee

Zerbst/Pouch - Die Sommerferien neigen sich in Sachsen-Anhalt dem Ende entgegen. Was bleibt, sind die Erinnerungen an all das Erlebte. Beispielsweise an das Zeltlager, das die Zerbster Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) auch in diesem Jahr wieder organisierte.