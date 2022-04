Zerbster zeigen Herz - Weihnachtsgeschenke nicht nur für die Familie

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Auch in diesem Jahr zeigten die Zerbster ein großes Herz und beschenkten nicht nur ihre Lieben, sondern auch Menschen, die an den Feiertagen arbeiten müssen oder erfüllten Wünsche von Kindern, die sie nicht einmal kennen.

Antje Rosseck und Dana Hohmann übergeben die eingepackten und von den Kunden bezahlten Geschenke für das Kinderheim an Tom Berger.

Zerbst - „Unsere Aktion Wunschkranz fand in dieser Form zum zweiten Mal statt“, sagt die Zerbster Kliniksprecherin Christiane Hildebrandt. Die Kinder der Kindertafel hatten die Möglichkeit, Weihnachtswünsche aufzuschreiben. „Diese wurden kurz vor dem 1. Advent an unseren Wunschkranz gehängt und binnen weniger Tage von den Mitarbeitern wieder gepflückt, die die Wünsche dann erfüllt haben. Einige Wunschzettel haben es nicht mal an den Kranz geschafft, weil Kollegen mir die Zettelchen gleich aus der Hand genommen haben“, freut sich Hildebrandt.