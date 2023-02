Wie sich Zerbster Zweitklässler in Tontechniker, Kulissenbauer und Trickfilmzeichner verwandeln.

Medien-Projekt an Grundschule

Bei ihrem Trickfilmprojekt fertigten die Zweitklässler der Zerbster Grundschule An der Stadtmauer auch die Tonaufnahmen selber an.

Zerbst - Eine spannende Woche liegt hinter den Mädchen und Jungen der 2c der Zerbster Grundschule An der Stadtmauer. Unter dem Motto „Stopp – Trick“ tauchten sie ein in die aufregende Welt des Films, genauer gesagt, in die des Trickfilms.