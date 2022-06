Ziel: Elberadweg bei Zerbst soll verbessert werden

Die Koordinierungsstellen am Elberadweg haben einen Forderungskatalog entwickelt, um den Elberadweg zu verbessern. Die Kreisverwaltung in Anhalt-Bitterfeld unterstützt die Touristiker dabei, heißt es auf Nachfrage.

Zerbst - Zum Abschluss der Radfahrersaison in diesem Jahr, haben die Koordinierungsstellen am Elberadweg einen Forderungskatalog entwickelt, um die Qualität an dem beliebten Radfernweg in Zukunft deutlich zu heben.